بالفيديو… براهيمي يعزز رصيده بهدف جديد في مواجهة العربي

عزز الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، اليوم الجمعة، رصيده التهديفي، خلال مباراتهم أمام نادي العربي.

وشارك براهيمي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المباراة، التي جمعتهم بفريق العربي، برسم الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

وتمكن براهيمي، مع انطلاق هذه المبارة، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من افتتاح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا رفع ياسين براهيمي، رصيده من الأهداف، رفقة ناديه الغرافة، في الموسم الجاري، إلى 12 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري.