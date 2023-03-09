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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يعود لممارسة هوايته المفضّلة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. براهيمي يعود لممارسة هوايته المفضّلة
براهيمي
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تمكّن الدولي الجزائري ياسين براهيمي من تسجيل هدفا خرافيا رفقة ناديه الغرافة أمام نادي قطر.

وجرت المباراة ضمن الدور ثمن النهائي من كأس أمير قطر.

كما قاد براهيمي فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدم صنع هدفا من جملة 4 أهداف كاملة للغرافة امام نادي قطر الذي سجّل هدفا وحيدا فقط.

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