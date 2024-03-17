بالفيديو.. براهيمي يقترب من تحطيم رقم بونجاح في قطر

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه الغرافة لتحقيق فوز جديد أمام نادي الريان في قمة الجولة الـ 18 من الدوري القطري.

ومنح ياسين براهيمي تمريرة احدى الأهداف الثلاثة التي سجلت في المباراة المثيرة، كما كمان له الفضل الكبير في تسجيل الهدف الثاني بعد اصطدام الكرة بالحارس.

ويقترب “الأسمر” الجزائري من تحطيم رقم الدولي الجزائري و مواطنه بغداد بونجاح الذي سبق له آن تجاوز حاجز 20 هدفا في موسم واحد عبر تاريخ الدوري القطري في 3 مناسبات.

كما عرفت المباراة عدم احتفال براهيمي بهدفه الجميل مثلما تعود عليه سابقا، في خطوة تثير الاهتمام وهو الذي سبق له الفرح بطريقة هيستيرية في أكثر من مناسبة.