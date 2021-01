بالفيديو.. براهيمي يقدم ثاني تمريرة حاسمة هذا الموسم مع الريان

قائد الريان كان وراء هدف تقدم فريقه ضد الغرافة والذي سجله زميله عبد العزيز حاتم عند الدقيقة ال4 من مواجهة الفريقين.

المباراة التي تدخل لحساب الجولة ال11 من دوري نجوم قطر تشير نتيجتها الحالية لتفوق الريان بهدفين لهدف.

🇩🇿🅰️ Assist Yacine Brahimi! The Algerian winger gets his 2nd assist of the season #TeamDZ pic.twitter.com/uRgBxyL7WQ

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 7, 2021