بالفيديو.. براهيمي يقدم ثاني تمريرة حاسمة هذا الموسم مع الريان

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يقدم ثاني تمريرة حاسمة هذا الموسم مع الريان براهيمي
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” على ثاني تمريرة حاسمة هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

قائد الريان كان وراء هدف تقدم فريقه ضد الغرافة والذي سجله زميله عبد العزيز حاتم عند الدقيقة ال4 من مواجهة الفريقين.

المباراة التي تدخل لحساب الجولة ال11 من دوري نجوم قطر تشير نتيجتها الحالية لتفوق الريان بهدفين لهدف.


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