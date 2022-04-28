بالفيديو.. براهيمي يقود الريان للتأهل لثمن نهائي رابطة الأبطال الأسياوية

قاد، أمس الأربعاء، اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه الريان القطري للتأهل للدور ثمن النهائي برابطة أبطال آسيا.

وقدم براهيمي مستوى جيد، بعد أن جاء الهدف الأول من تمريرة مفتاحية للاعب الخضر، وتقديمه تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ43.

كما شهد اللقاء فوز الريان بثنائية ضد الهلال السعودي، برسم الجولة السادسة من دور المجموعات في المنافسة الأسياوية.