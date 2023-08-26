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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يقود الغرافة لتحقيق فوز بتسجيل ثنائية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. براهيمي يقود الغرافة لتحقيق فوز بتسجيل ثنائية
براهيمي
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قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ناديه الغرافة لتحقيق فوز كبير بأداء استثنائي أمام نادي المرخية في البطولة القطرية.

وسجّل ياسين براهيمي هدفي المباراة في كل من الدقيقة 63 و 83، بطريقة جميلة و معتادة عليها الفنان الأسمر.

واختير مهاجم الخضر رجل المباراة، المثيرة، حيث منح له تنقيطا بـ 8.7 من 10 من قبل الموقع المتخصص “سوفاسكور”.

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