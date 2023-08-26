بالفيديو.. براهيمي يقود الغرافة لتحقيق فوز بتسجيل ثنائية

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ناديه الغرافة لتحقيق فوز كبير بأداء استثنائي أمام نادي المرخية في البطولة القطرية.

وسجّل ياسين براهيمي هدفي المباراة في كل من الدقيقة 63 و 83، بطريقة جميلة و معتادة عليها الفنان الأسمر.

واختير مهاجم الخضر رجل المباراة، المثيرة، حيث منح له تنقيطا بـ 8.7 من 10 من قبل الموقع المتخصص “سوفاسكور”.

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