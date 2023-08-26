بالفيديو.. براهيمي يقود الغرافة لتحقيق فوز بتسجيل ثنائية
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ناديه الغرافة لتحقيق فوز كبير بأداء استثنائي أمام نادي المرخية في البطولة القطرية.
وسجّل ياسين براهيمي هدفي المباراة في كل من الدقيقة 63 و 83، بطريقة جميلة و معتادة عليها الفنان الأسمر.
واختير مهاجم الخضر رجل المباراة، المثيرة، حيث منح له تنقيطا بـ 8.7 من 10 من قبل الموقع المتخصص “سوفاسكور”.
📹 شاهد | أهداف فريقنا في لقاء اليوم#الغرافة_المرخية | #دوري_نجوم_إكسبو pic.twitter.com/hEquMoy2tM
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 26, 2023
الثاني بأقدام ياسين براهيمي #الغرافة pic.twitter.com/8xYrVeF1TX
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 26, 2023
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