بالفيديو.. براهيمي يقود الغرافة لقلب الطاولة على الريان

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نادي الغرافة إلى فوز مثير على حساب الريان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. في مواجهة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري القطري.

وعرفت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، إذ تقدم الريان بهدفين عن طريق دامي تراوري، في الدقيقة 17، وأحمد الجانحي في الدقيقة 44.

قبل أن يتمكن الغرافة من العودة في النتيجة وقلب الطاولة خلال الشوط الثاني.

ليسجل ياسين براهيمي هدف الفوز الحاسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء. مانحا فريقه انتصارا ثمينا ومؤكدا في الوقت ذاته قيمته الكبيرة في المباريات الكبيرة.

وقد لفتت فرحة براهيمي مع ابنه بعد تسجيل الهدف الأنظار، إذ عكست العلاقة العائلية والروح العالية التي يتمتع بها “الأسمر”، الذي بات يشكل عقدة حقيقية لفريقه السابق الريان وجماهيره، بعدما كان أحد أبرز نجومه في مواسم سابقة.

ويواصل براهيمي بهذا الأداء تقديم مستويات مميزة مع الغرافة، مؤكدا جاهزيته العالية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.