بالفيديو.. براهيمي يقود بورتو للفوز بهدف عالمي

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأحد، ناديه بورتو، للفوز على ضيفه “رايو آفي” بنتيجة 2-1 في الدوري البرتغالي.

وسجل براهيمي هدف التعديل لـ”التنانين” في الدقيقة 16، بعد عمل جماعي بدأه من وسط الميدان وأنهاه في الشباك.

كما قدم ياسين أداءاً جيدا جعلت موقع “سوفا سكورد” يختاره رجلا للمباراة بتنقيط 7.5 كأحسن عنصر فوق الميدان.

ورفع نادي بورتو رصيده للنقطة 36 في صدارة ترتيب “البريميراليغا” بعد مرور 14 جولة من مرحلة الذهاب.