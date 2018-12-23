عاجل

بالفيديو.. براهيمي يقود بورتو للفوز بهدف عالمي

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. براهيمي يقود بورتو للفوز بهدف عالمي ياسين براهيمي
بقلم وليد كويني

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأحد، ناديه بورتو، للفوز على ضيفه “رايو آفي” بنتيجة 2-1 في الدوري البرتغالي.

وسجل براهيمي هدف التعديل لـ”التنانين” في الدقيقة 16، بعد عمل جماعي بدأه من وسط الميدان وأنهاه في الشباك.

كما قدم ياسين أداءاً جيدا جعلت موقع “سوفا سكورد” يختاره رجلا للمباراة بتنقيط 7.5 كأحسن عنصر فوق الميدان.

ورفع نادي بورتو رصيده للنقطة 36 في صدارة ترتيب “البريميراليغا” بعد مرور 14 جولة من مرحلة الذهاب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com