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بالفيديو.. براهيمي يكشف عن السبب الحقيقي في اللعب للريان

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يكشف عن السبب الحقيقي في اللعب للريان
بقلم حكيم شق الطين

كشف ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة لدى اختياره التوجه نحو دوري نجوم قطر.

وأكد الدولي الجزائري في حوار خص به الموقع الرسمي للنادي القطري، أنه قرر البحث عن مغامرة إحترافية أخرى وتحد جديد لمسيرته.
وأشار لاعب بورتو السابق أن عائلته لعبت دورا كبيرا في إنتقاله للعب في نادي “الرهيب” .
ووعد ابن المنيعة الجماهير الريانية بتقديم اقصى مايملك لإسعاد الأنصار وتحقيق اكبر قدر ممكن من الفوز لتحقيق الألقاب .
وعن تواجد الجزائريين في الدوري القطري، أكد براهيمي انه في اتصال دائم مع بونجاح، قديورة، وهني، وهم يسهلون له الكثير من الأشياء في قطر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691659

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