بالفيديو.. براهيمي يمنح التقدم للخضر أمام لبنان

افتتح الدولي الجزائري ياسين براهيمي باب التسجيل للخضر، في المباراة التي تجمعهم بمنتخب لبنان، ضمن الجولة الثانية من كأس العرب.

ومنح حكم المباراة ضربة جزاء للمنتخب الجزائري في الدقيقة الـ68، بعد عرقلة بلايلي، داخل منطقة الجزاء.

وتولى ياسين براهيمي، تنفيذ ضربة الجزائر، والتي نجح في تحويلها إلى هدف، مانحا بذلك التقدم للخضر.

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