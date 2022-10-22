بالفيديو.. براهيمي ينال الاعتراف في قطر

حظي الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، باعتراف مؤسسة دوري نجوم قطر، لموهبته الكبيرة وتألقه مع فريقه.

ونشرت مؤسسة نجوم قطر، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أثنت من خلالها على براهيمي.

كما نشرت مؤسسة نجوم قطر، مقطع فيديو، أبرزت من خلال، موهبة الدولي الجزائري، وفنياته في المراوغة.

وأرفقت هذا الفيديو بتغريدة جاء فيها: “مراوغ من الطراز الرفيع، نتحدث هنا عن ياسين براهيمي”.