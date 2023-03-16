بالفيديو.. براهيمي ينال جائزة جديدة في الدوري الفرنسي

حظي الدولي الجزائري بلال براهيمي، لاعب نادي نيس، بالاعتراف في الليغ1 الفرنسية، نظير تألقه خلال شهر فيفري.

ونقلت إدارة نادي نيس، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تتويج براهيمي بجائزة أجمل هدف لشهر فيفري.

كما نال الدولي الجزائري الجائزة، بفضل الهدف الذي بصم عليه في مباراة ناديه نيس، أمام أولمبيك مارسيليا.

يذكر أن بلال براهيمي، قاد ناديه نيس يوم 5 فيفري الماضي، للفوز على مارسيليا، بنتيجة (3-1)، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه.