بالفيديو.. “براهيمي” ينفجر في كلاسيكو قطر بتمريرة حاسمة وهدف رائع

حسم فريق “الريان” أمسية اليوم السبت كلاسيكو دوري نجوم قطر الذي جمعه بمُضيفه “السد” برباعية كاملة لهدفين في الجولة ال6.

وعرف الكلاسيكو تألق النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” من جانب “الريان” حيث كان وراء الهدف الثاني الذي سجله “تاباتا” في الدقيقة ال42.

وعاد الأسمر الجزائري ليمنح التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث الذي سُجل في الدقيقة ال58 عن طريق عبد العزيز حاتم.

وسجل “براهيمي” الهدف الرابع للريان في الدقيقة ال70 بطريقة رائعة قبل أن يُستبدل بزميله سلطان الكواري في الدقيقة ال91.

وقبل خروجه ضيع نجم الخضر ركلة جزاء في الدقيقة ال78 صدها حارس مرمى السد.