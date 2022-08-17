بالفيديو.. براهيمي ينفعل بعد خسارة الغرافة و “يقذف كل شيء” أمامه
بقلم عزيز طالبي
صنع الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحدث، اليوم الأربعاء، بعد خسارته رفقة زملائه في الغرافة أمام نادي الشمال في دوري نجوم قطر.
ورغم تسجيل مهاجم الخضر الهدف الوحيد للغرافة إلى أنه خرج غاضبا و “رمى بقارورة مياه” اتجاه البعض.
فيما ضرب بيده اليمنى بنك الاحتياط.
يذكر. أن براهيمي سجّل أول أهدافه بقميص الغرافة القطري.
هدف| #الغرافة يتقدم 1-0 على #الشمال.. بواسطة ياسين براهيمي.. في الدقيقة 24.. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ADop8Wm7AS
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 17, 2022
رايك بتصرف ياسين براهيمي بعد نهاية المباراة !؟#الغرافه#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/zQ8FFztYh3
— Bo7md – بوحمد Ⓡ (@bo7md6_) August 17, 2022
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