إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. براهيمي ينفعل بعد خسارة الغرافة و “يقذف كل شيء” أمامه

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. براهيمي ينفعل بعد خسارة الغرافة و “يقذف كل شيء” أمامه
براهيمي
  • 1534
  • 0

صنع الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحدث، اليوم الأربعاء، بعد خسارته رفقة زملائه في الغرافة أمام نادي الشمال في دوري نجوم قطر.
ورغم تسجيل مهاجم الخضر الهدف الوحيد للغرافة إلى أنه خرج غاضبا و “رمى بقارورة مياه” اتجاه البعض.
فيما ضرب بيده اليمنى بنك الاحتياط.

يذكر. أن براهيمي سجّل أول أهدافه بقميص الغرافة القطري.

رابط دائم : https://nhar.tv/0x5Jl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر