بالفيديو.. براهيمي ينفعل بعد خسارة الغرافة و “يقذف كل شيء” أمامه

صنع الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحدث، اليوم الأربعاء، بعد خسارته رفقة زملائه في الغرافة أمام نادي الشمال في دوري نجوم قطر.

ورغم تسجيل مهاجم الخضر الهدف الوحيد للغرافة إلى أنه خرج غاضبا و “رمى بقارورة مياه” اتجاه البعض.

فيما ضرب بيده اليمنى بنك الاحتياط.

يذكر. أن براهيمي سجّل أول أهدافه بقميص الغرافة القطري.