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بالفيديو.. براهيمي يواصل الإبهار ويُسجل على طريقة الكبار

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يواصل الإبهار ويُسجل على طريقة الكبار صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

قاد النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” أمسية اليوم الجمعة فريقه “الريان” لتحقيق الفوز بهدفين لهدف ضد الضيف “العربي”.

وذلك في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 8 من دوري نجوم قطر.

فريق الريان كان مُتخلفا في النتيجة قبل أن يُعدل الأسمر الجزائري في الدقيقة 41 بطريقة جميلة.

وأضاف غابرييال مركادو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبهذا وصل براهيمي لهدفه الرابع اضافة الى تمريرتين حاسمتين في آخر 5 مباريات من دوري نجوم قطر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717651

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