بالفيديو.. براهيمي يواصل الإبهار ويُسجل على طريقة الكبار

وذلك في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 8 من دوري نجوم قطر.

فريق الريان كان مُتخلفا في النتيجة قبل أن يُعدل الأسمر الجزائري في الدقيقة 41 بطريقة جميلة.

وأضاف غابرييال مركادو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبهذا وصل براهيمي لهدفه الرابع اضافة الى تمريرتين حاسمتين في آخر 5 مباريات من دوري نجوم قطر.

🎥 GOAL YACINE BRAHIMI ! 4 goals in his last 4 games for Al-Rayyan, the Algerian playmaker is on fire 🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/XvhUY2njQA

