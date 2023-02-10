بالفيديو.. براهيمي يواصل تسجيل أهدافه الخرافية
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري بلال براهيمي من تسجيل هدفا عالميا والثاني له في مباراة اليوم لفريقه نيس أمام الضيف أجاكسيو.
و سجّل براهيمي هدفا خرافيا في المرة الثانية له، في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة على طريقة أساطير الكرة.
وكان براهيمي قد سجّل هدفا عالميا قبله بدقائق فقط، ليفجّر امكانياته التي يمتلكها. ليعزّز رصيده التهديفي في اليوم الاستنثائي له. و كان مهاجم الخضر قد سجّل الهدف الثاني الشخصي له و الثالث لفريق نيس.
بلال براهيمي و هدفه الثاني ضد اجاكسيو 🥲🤐pic.twitter.com/ISzdTdln2b
— Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) February 10, 2023
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