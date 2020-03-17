بالفيديو.. براهيمي يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين عن فيروس كورونا !!

وجه النجم الدولي الجزائري لفريق “الريان” القطري “ياسين براهيمي” رسالة مؤثرة للجزائريين والعالم عن فيروس كورونا.

“الأسمر” قال للموقع الرسمي للريان:”السلام عليكم.. أنا ياسين براهيمي أقف بجانبكم، إن شاء الله تكونون جيدين في هذه الفترة الحساسة”.

“أقوم بهذه الرسالة لأقول لكم احترموا جميع الإرشادات التي يجب تطبيقها مثل غسيل اليدين وكل مايقوله لكم الأطباء لمساعدتكم”.

وختم بطل إفريقيا رفقة الخضر:”أتمنى من الله أن تمر هذه المرحلة بسرعة كبيرة وربي يحفظكم جميعا”.