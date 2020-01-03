بالفيديو.. براهيمي يوقع ثلاثية رائعة ويمنح تمريرة حاسمة

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يوقع ثلاثية رائعة ويمنح تمريرة حاسمة
بقلم كريم.تيغرمت

تألق الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، في المباراة التي تجمع فريقه الريان في هاته الأثناء بنادي أم صلال، ضمن الدوري القطري.

وشارك ياسين براهيمي، أساسيا في هذه المواجهة، أين قدم تمريرة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ5 من المباراة، بعد سلسلة من المراوغات.

وعاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد، خلال الشوط الأول من هذه المباراة، أين عمق الفارق لصالح الريان في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة، لصالح رفقاء ياسين براهيمي، بنتيجة 2-0، على حساب فريق أم صلال.

في الشوط الثاني واصل الأسمر تألقه بتسجيله الهدف الثالث للريان في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة كما تحصل على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة ال67 بصم جناح الخضر على “الهاتريك” بعد تحويله لركلة جزاء بنجاح في مرمى أم صلال.


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