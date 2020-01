بالفيديو.. براهيمي يوقع ثلاثية رائعة ويمنح تمريرة حاسمة

وشارك ياسين براهيمي، أساسيا في هذه المواجهة، أين قدم تمريرة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ5 من المباراة، بعد سلسلة من المراوغات.

وعاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد، خلال الشوط الأول من هذه المباراة، أين عمق الفارق لصالح الريان في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة، لصالح رفقاء ياسين براهيمي، بنتيجة 2-0، على حساب فريق أم صلال.

في الشوط الثاني واصل الأسمر تألقه بتسجيله الهدف الثالث للريان في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة كما تحصل على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة ال67 بصم جناح الخضر على “الهاتريك” بعد تحويله لركلة جزاء بنجاح في مرمى أم صلال.

🇩🇿 GOAL YACINE BRAHIMI ! The Algerian scores his 2nd goal of the game (+ 1 assist) and his 9th of the season to join fellow Algerians Baghdad Bounedjah and Sofiane Hanni at the top of the QSL goalscorer table ! Algerian exellence, incredible. #TeamDZ pic.twitter.com/egywBrQybv

