بالفيديو.. براهيمي يُبدع ويقود الغرافة للفوز على العربي بهدف عالمي

واصل الدولي الجزائري ولاعب نادي الغرافة، ياسين براهيمي، عروضه المميزة في الدوري القطري مع انطلاقة الموسم الجديد.

بعدما قاد نادي الغرافة لتحقيق فوز ثمين على حساب نادي العربي بنتيجة (2-1). في مواجهة جمعت الفريقين على أرضية ملعب الريان، لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

وقدّم براهيمي أداءً لافتًا استحق من خلاله جائزة رجل المباراة بعلامة 9.3، بعدما سجل هدف الفوز بطريقة رائعة عن طريق مخالفة مباشرة نفذها ببراعة في الدقيقة الـ54. خادع بها حارس العربي بطريقة ذكية تؤكد علو كعبه في تنفيذ الكرات الثابتة.

وافتتح العربي باب التسجيل عن طريق مهاجمه أولونغا، الذي استغل سوء تمركز الدفاع ليسكن الكرة الشباك.

ولم ينتظر الغرافة كثيرًا، إذ عاد سريعًا في النتيجة عبر الإسباني خوسيلو، الذي عادل النتيجة في الدقيقة الـ26، بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، كان الموعد مع لمسة سحرية من براهيمي، الذي نفذ مخالفة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بطريقة خادعة ومذهلة. لتمنح الغرافة نقاط المباراة الثلاث.

براهيمي، بدأ الموسم بأداء لافت، إذ ساهم بتمريرة حاسمة في مباراة الجولة الأولى أمام أم صلال، التي انتهت بفوز الغرافة (4-2).

ليؤكد في الجولة الثانية أحقيته بقيادة الفريق هجوميًا من خلال تسجيله لهدف الفوز أمام العربي، وافتتاح عداده التهديفي هذا الموسم.

المستوى الذي يظهر به براهيمي يعكس جاهزيته البدنية والفنية، كما يظهر الانسجام الكبير الذي وصل إليه مع زملائه في الفريق. ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة للتألق هذا الموسم في الدوري القطري.

كما ينتظر أن يكون لبراهيمي دور محوري في طموحات الغرافة هذا الموسم. سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.