بالفيديو.. براهيمي يُحضّر تحت إشراف المُحضر البدني للخضر

باشر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، وبشكل مُبكر تحضيراته للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف المُحضر البدني للخضر، ريمي لونكا، وذلك بمقر إقامته في البرتغال.

وظهر صاحب المُراوغات السحرية، وهو يقوم بعمل بدني قوي جدا، وبشكل جدي، مما يوحي عزمه على العودة بقوة في الموسم الجديد، ولم لا إسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني في أقرب الآجال الممكنة.

يُذكر بأن جمال بلماضي، أكد في آخر ظهور إعلامي، بأن وضعية نجم بورتو السابق مُعقدة منذ إنتقاله للعب في قطر، بسبب المُنافسة الشديدة المفروضة عليه في منصبه بتواجد كل من بلايلي، بن رحمة، أوناس وغزال وفريد بولاية.

https://www.instagram.com/p/CQ9G3RZIO03/