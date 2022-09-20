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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يُسجل أمام الريان ويرفض الاحتفال

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. براهيمي يُسجل أمام الريان ويرفض الاحتفال
براهيمي
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سجل أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، في مرمى فريقه السابق الريان.

وذلك في مواجهة فريقه الحالي الغرافة أمام الريان التي تندرج ضمن منافسة كأس “أوريدو” القطرية.

حيث جاء هدف الأسمراني الجزائري في الدقيقة الـ8 من ركلة جزاء.

كما رفض براهيمي الاحتفال بهدفه احتراما لأنصار فريقه الريان الذي لعب له 3 سنوات.

رابط دائم : https://nhar.tv/hla2k
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