بالفيديو.. “براهيمي” يُسجل ثنائية رائعة ويواصل الإبداع مع الريان

الرياضة
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بالفيديو.. “براهيمي” يُسجل ثنائية رائعة ويواصل الإبداع مع الريان صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بصم أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” على هدفين جميلين مع فريقه “الريان”.

بمناسبة مواجهة المُضيف “السيلية” في الجولة 9 من دوري نجوم قطر.

الريان فاز بهدفين دون رد سجلهم نجم الخضر في الدقيقتين 7 و90+3 على التوالي.

وبهذه الثنائية وصل الأسمر الجزائري لهدفه السادس في دوري نجوم قطر ليقترب من صدارة الهدافين.


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