بالفيديو.. “براهيمي” يُسجل ثنائية رائعة ويواصل الإبداع مع الريان

بصم أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” على هدفين جميلين مع فريقه “الريان”.

بمناسبة مواجهة المُضيف “السيلية” في الجولة 9 من دوري نجوم قطر.

الريان فاز بهدفين دون رد سجلهم نجم الخضر في الدقيقتين 7 و90+3 على التوالي.

وبهذه الثنائية وصل الأسمر الجزائري لهدفه السادس في دوري نجوم قطر ليقترب من صدارة الهدافين.

فيديو : هدف #الريان يتقدم 1 – 0 على #السيلية في الدقيقة الـ 7 عن طريق ياسين براهيمي ضمن منافسات #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/gf2BiNY9Rj — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 31, 2019