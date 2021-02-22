بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدفا رائعا مع الريان

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدفا رائعا مع الريان صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي على هدفا رائعا مع فريقه الريان ضد المُضيف الخريطيات.

نجم الخضر أضاف الهدف الثالث للريان في الدقيقة ال85 لينتهي اللقاء بفوز الآخير بثلاثية دون رد.

المواجهة التي سجل فيها براهيمي تدخل لحساب الجولة ال17 من دوري نجوم قطر.

الأسمر الجزائري ترك الميدان في الدقيقة ال88.


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