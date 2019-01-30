بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدفا رائعا ويمنح التقدم لبورتو

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدفا رائعا ويمنح التقدم لبورتو براهيمي
بقلم عبد النور حواز

واصل النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه سهرة اليوم الأربعاء بمناسبة لقاء فريقه “بورتو” ضد “بيلينيسيش” الجاري حاليا.

في الجولة ال19 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وسجل نجم الخضر هدف التقدم للدراغاو في الدقيقة الـ5 بعد تمريرة من زميله “خيسوس كورونا”.


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