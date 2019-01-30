بالفيديو.. براهيمي يُسجل هدفا رائعا ويمنح التقدم لبورتو

واصل النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه سهرة اليوم الأربعاء بمناسبة لقاء فريقه “بورتو” ضد “بيلينيسيش” الجاري حاليا.
في الجولة ال19 من الدوري البرتغالي الممتاز.
وسجل نجم الخضر هدف التقدم للدراغاو في الدقيقة الـ5 بعد تمريرة من زميله “خيسوس كورونا”.
Liga NOS | @FCPorto x @BelenensesSAD | 1-0 |
⚽ @BrahimiOfficial 5' | Assistência de Corona para o remate certeiro do argelino. #LigaNOS #sporttv #insubstituivel #fomedebola
11 Ligas | 7 Taças | 2.000 jogos | Mais de 55.000 horas de desporto pic.twitter.com/tRZvh3z9cl
— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 30, 2019
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