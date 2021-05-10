بالفيديو.. براهيمي يُسجل ويضرب موعدا لبونجاح في نهائي كأس الأمير

سجل النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي سهرة اليوم الإثنين ليقود فريقه الريان لنهائي مُنافسة كأس أمير دولة قطر.

الريان فاز على مُنافسه الدحيل بنتيجة هدفين لهدف وحيد في الدور نصف النهائي الذي لُعب بملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

مُهاجم الخضر الذي شارك أساسيا مثلما جرت عليه العادة سجل الهدف الثاني للريان في الدقيقة ال59 من ركلة جزاء.

وسيواجه براهيمي وفريقه الريان الغريم التقليدي السد الذي يقوده بونجاح في النهائي الواعد.