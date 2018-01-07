بالفيديو.. براهيمي يُفجر ملعب “الدراغاو” بهذه الطريقة

أكدت مرة أخرى جماهير نادي “بورتو” البرتغالي أنها تعشق لاعبها الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” إلى حد النخاع بمُناسبة لقاء اليوم.

الذي جمع “الدراغاو” بالضيف “فيتوريا غيماريش” وإنتهى بفوز زملاء الجزائري برباعية كاملة مقابل هدفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “بورتو” البرتغالي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر التفاعل الجنوني لجماهير الفريق الأزرق والأبيض.

بعد أن سجل “الأسمر الجزائري” الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة، لتردد جماهير “بورتو” إسم “براهيمي” 7 مرات كاملة بطريقة مُذهلة.

قبل أن يقوم لاعبُ نادي “غرناطة” الإسباني السابق بتحية الجمهور والقيام بسجدة شكر الله.