بالفيديو.. براهيمي يُقدم تمريرة حاسمة رائعة أمام قطر !

قدم النجم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، أمسية اليوم الثلاثاء تمريرة حاسمة رائعة في دوري نجوم قطر.

براهيمي كان وراء الهدف الثاني لفريقه الريان أمام قطر عندما كانت النتيجة تُشير للتعادل بهدف لهدف.

حيث انطلق الأسمر الجزائري في الدقيقة 67 مراوغا لاعب الخصم ومانحا كرة على طبق لزميله بولي.

كما عرفت هاته المواجهة مُشاركة المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري.