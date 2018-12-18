بالفيديو.. براهيمي يُقدم تمريرة حاسمة سحرية مع بورتو

قاد النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي فريقه بورتو البرتغالي للتأهل للدور ال16 من منافسة كأس البرتغال.

وذلك بعد الفوز سهرة اليوم الثلاثاء في الدور ال32 برباعية لثلاثة أهداف على حساب الضيف موريرينسي.

وشارك النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي إحتياطيا في الدقيقة ال61 مكان زميلة أندري بيريرا.

ومنح براهيمي تمريرة حاسمة رائعة في الدقيقة ال66 لزميله موسى ماريغا سجل من خلالها الهدف الثالث.