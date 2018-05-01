بالفيديو.. براهيمي يُوجّه رسالة لجماهير “بورتو”

نشر نادي بورتو عبر حسابه الرسمي في “التويتر” فيديو للاعب الجزائري “ياسين براهيمي” وهو يوجه رسالته لجماهير الفريق.
وقال براهيمي: “أشكر الجماهير على الإستقبال الكبير الذي حظينا به بعد فوزنا على مارتيمو، ونطلب منه مواصلة دعمنا”.
وأضاف: “كانت لحظات رائعة بالنسبة لي ولكل الفريق ولا يمكن أن ننساها أبدا”.
وتابع: “لحد الآن لم نفز بأي شيء، علينا مواصلة العمل وتحقيق اللقب لن يكون سوى بدعمكم لنا”.
O @BrahimiOfficial tem uma mensagem para ti! #FCPorto #CSMFCP #FCPCDF pic.twitter.com/2hYocV55fE
— FC Porto (@FCPorto) April 30, 2018
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