بالفيديو.. براهيمي يُوجّه رسالة لجماهير “بورتو”

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يُوجّه رسالة لجماهير “بورتو”
بقلم أمير بهلول

نشر نادي بورتو عبر حسابه الرسمي في “التويتر” فيديو للاعب الجزائري “ياسين براهيمي” وهو يوجه رسالته لجماهير الفريق.

وقال براهيمي: “أشكر الجماهير على الإستقبال الكبير الذي حظينا به بعد فوزنا على مارتيمو، ونطلب منه مواصلة دعمنا”.

وأضاف: “كانت لحظات رائعة بالنسبة لي ولكل الفريق ولا يمكن أن ننساها أبدا”.

وتابع: “لحد الآن لم نفز بأي شيء، علينا مواصلة العمل وتحقيق اللقب لن يكون سوى بدعمكم لنا”.

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