بالفيديو.. براهيمي يُوقع هدفا رائعا مع الريان

وقع أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي هدفا رائعا مع فريقه الريان القطري.

هدف اللاعب الجزائري جاء في الدقيقة ال18 من مواجهة الريان أمام الضيف أم صلال التي جرت بملعب أحمد بن علي المونديالي.

لقاء الجولة الرابعة من المجموعة A من منافسة كأس أوريدو القطرية انتهى بفوز أم صلال بهدفين لهدف وحيد.

الشوط الأول انتهى بتفوق زملاء الأسمر الجزائري بهدف يتيم قبل أن يقلب الضيوف النتيجة بثنائية في الشوط الثاني.

وبهذا يكون لاعب فريق بورتو البرتغالي السابق قد رد بطريقته على تهميش الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لم يستدعيه منذ مدة طويلة.

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وكان النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” قد وقع الهدف الأول بملعب “الثمامة” المونديالي الذي اُفتتح منذ أسابيع.

هدف الساحر الجزائري جاء في الدقيقة ال44 من نهائي منافسة كأس أمير قطر من ركلة جزاء نفذها بإحكام.

ودخل براهيمي التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن أصبح أول لاعب يُسجل في الملعب الذي سيحتضن فعاليات المونديال.

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