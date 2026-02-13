بالفيديو.. بركان هداف ويقود الوكرة لربع نهائي كأس الأمير
بقلم كريم تيغرمت
قاد المهاجم الدولي الجزائري، رضوان بركان، ناديه الوكرة، لاجتياز عقبة فريق السيلية، وبلوغ ربع نهائي كأس الأمير.
وشارك بركان أساسيا كعادته ضمن تكشيلة ناديه الوكرة، في المواجهة التي جمعتهم أمس الخميس بنادي السيلية.
كما تمكن المهاجم الجزائري، من ترك بصمته في هذا اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الـ85، برأسية محكمة.
وأنهى رضوان بركان، وناديه الوكرة، هذه المباراة لصالحهم بثنائية نظيفة، على حساب السيلية، ليتأهل بذلك لربع نهائي كأس الأمير.
شووف الهدف|
الوكرة يتقدم 2-0 على السيلية.. بواسطة رضوان بركان في الدقيقة 85.#كأس_الأمير#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/nwaup2CXpN
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 12, 2026
