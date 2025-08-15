بالفيديو.. بركان يسجل أول أهدافه في الدوري القطري ويقود الوكرة لتعادل مثير

بصم اللاعب الجزائري رضوان بركان، على أول أهدافه في الدوري القطري، خلال أول مشاركة رسمية له مع نادي الوكرة.

في لقاء مثير أمام نادي العربي انتهى بالتعادل (2-2).

المباراة شهدت نسقًا سريعًا منذ بدايتها، إذ افتتح العربي باب التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة عن طريق المهاجم مايكل أولونجا، الذي استغل كرة رأسية داخل منطقة الجزاء وسط غياب التغطية الدفاعية من لاعبي الوكرة.

ولم ينتظر الوكرة كثيرًا، ليتمكن أمين زحزوح من تعديل النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط، إثر كرة عرضية أرضية استغلها بذكاء ليضعها في الشباك.

العربي أنهى الشوط الأول متقدما بعدما سجل بابلو سارابيا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

في الشوط الثاني، تحسن أداء الوكرة وظهر بوجه أكثر هجومية، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة والستين عبر الوافد الجديد رضوان بركان، الذي وقع أول أهدافه في الدوري برأسية قوية سكنت شباك العربي بعد عرضية دقيقة من الجهة اليسرى.