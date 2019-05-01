بالفيديو.. برناوي:”الملاعب الجديدة ستكون جاهزة سنة 2020″

أكد “رؤوف برناوي” وزير الشباب والرياضة أن الملاعب الجديدة ستكون جاهزة سنة 2020 خاصة في ظل تقدم الأشغال.

وقال “برناوي” في تصريحات للنهار اليوم الأربعاء.

“حقيقة هناك تأخير كبير في ملاعب براقي وتيزي وزو وحتى ملعب وهران لكن هذه السنة رأينا إنطلاق الأشغال”.

“الشيئ المفرح هو ملعب الدويرة الذي حسب رأي تقدمت فيه الأشغال بشكل كبير وفي سنة 2020 ستكون جميع الملاعب جاهزة خاصة وأننا نحتاجها للشان التي ستنظم بالجزائر”.

“ملعب براقي جاهز بنسبة 70 بالمائة، ملعب وهران جاهز بنسبة 80 بالمائة وأتمنى أن نستلم ملاعب في أحسن حال لكي نستفيد منها بشكل جيد”.