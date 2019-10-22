بالفيديو.. “برناوي”:”هذا هو سبب عدم احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2017″

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. “برناوي”:”هذا هو سبب عدم احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2017″ صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” ان الجزائر تعرضت لمؤامرة من أجل عدم تنظيمها لكأس أمم إفريقيا 2017.

وقال “برناوي” اليوم الثلاثاء في تصريحات إعلامية:”لم نخسر شرف تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا سابقا بسبب عدم وجود منشآت وإنما بسبب اللوبيات التي كانت ضد الجزائر”.

“لايوجد بلد إفريقي يملك منشآت رياضية أكثر من الجزائر والغابون التي نظمت كأس إفريقيا 2017 ليست أحسن من الجزائر”.

“هناك العديد من الدول تحالفت ضد الجزائر سنة 2017 بسبب مواقف الدولة الجزائرية السياسية الدولية ولايُمكنني كشف العديد من الأمور”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716210

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com