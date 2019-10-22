بالفيديو.. “برناوي”:”هذا هو سبب عدم احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2017″

كشف وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” ان الجزائر تعرضت لمؤامرة من أجل عدم تنظيمها لكأس أمم إفريقيا 2017.

وقال “برناوي” اليوم الثلاثاء في تصريحات إعلامية:”لم نخسر شرف تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا سابقا بسبب عدم وجود منشآت وإنما بسبب اللوبيات التي كانت ضد الجزائر”.

“لايوجد بلد إفريقي يملك منشآت رياضية أكثر من الجزائر والغابون التي نظمت كأس إفريقيا 2017 ليست أحسن من الجزائر”.

“هناك العديد من الدول تحالفت ضد الجزائر سنة 2017 بسبب مواقف الدولة الجزائرية السياسية الدولية ولايُمكنني كشف العديد من الأمور”.