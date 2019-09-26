بالفيديو.. برناوي:”هناك شركات كبرى ستدعم الأندية الجزائرية بطريقة ممنهجة”

الرياضة
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بالفيديو.. برناوي:”هناك شركات كبرى ستدعم الأندية الجزائرية بطريقة ممنهجة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف برناوي” أن هيئته تضع آخر الروتوشات في قضية تمويل الشركات العمومية للأندية الجزائرية.

وقال “برناوي” خلال ندوة صحفية عقدها أمسية اليوم الخميس:”أتمنى أن تسير الأمور على احسن مايرام ويتم ترسيم كل شيئ في الساعات القليلة القادمة”.

“نحن بصدد وضع آخر الروتوشات بالتشاور مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم والوزير الأول سيُعلن عن الإجراءات الجديدة بشكل رسمي”.

وأضاف:”سألتقي زطشي يوم السبت لضبط الأمور بشكل نهائي والشركات الكبيرة لن تأتي للأندية من أجل تبذير الأموال”.


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