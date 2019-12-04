بالفيديو.. برناوي: ” أهنئ قناة النهار على التغطية المميزة للكرة الذهبية”

أشاد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بالتغطية المميزة لقناة النهار لحفل الكرة الذهبية العالمية لمجلة فرانس فوتبول.
وقال برناوي في تصريح لتلفزيون النهار: ” أهنئ القناة على التغطية المميزة، ووصولها إلى العالمية..حقيقة تابعت التغطية على الهاتف وهذا شيء إيجابي جدا بوجود قناة النهار مع عمالقة كرة القدم”.
#الجزائر_تنتخب 🇩🇿
برناوي : أهنّئ #قناة_النهار 📺 على التغطية المميزة للـ #Ballondor: "لحقت للعالمية وهذا أمر إيجابي" pic.twitter.com/9TvEqgiBX8
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 4, 2019
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