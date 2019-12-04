بالفيديو.. برناوي: ” أهنئ قناة النهار على التغطية المميزة للكرة الذهبية”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. برناوي: ” أهنئ قناة النهار على التغطية المميزة للكرة الذهبية”
بقلم النهار أونلاين

أشاد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بالتغطية المميزة لقناة النهار لحفل الكرة الذهبية العالمية لمجلة فرانس فوتبول.

وقال برناوي في تصريح لتلفزيون النهار: ” أهنئ القناة على التغطية المميزة، ووصولها إلى العالمية..حقيقة تابعت التغطية على الهاتف وهذا شيء إيجابي جدا بوجود قناة النهار مع عمالقة كرة القدم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736277

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com