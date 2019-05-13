بالفيديو.. برناوي: “هذا هو موعد نهائي كأس الجمهورية”

تحدث وزيرالشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، عن موعد إجراء نهائي كأس الجمهورية، الذي سينشطه فريقي شباب بلوزداد، وشبيبة بجاية.

وصرح الوزير برناوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار”: “تاريخ نهائي الكأس، لم يحدد بعد من رئاسة الجمهورية، لكن في الغالب سيجرى بعد شهر رمضان”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “هي فرصة بالنسبة لنا للتحضير جيدا لهذا النهائي، الذي نفضل أي يلعب في النهار”.

يذكر أنه تقرر إجراء نهائي كأس الجمهورية، للموسم الجاري 2018/2019، بملعب “تشاكر” بالبليدة، في انتظار تحديد الموعد رسميا.