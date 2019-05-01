بالفيديو.. برناوي يرد على تصريحات مدوار !!

رد وزير الشباب والرياضة “رؤوف برناوي” على تصريحات رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار”.

وقال “برناوي” اليوم الأربعاء في تصريحات للنهار.

“صحيح لم نتصل بالرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ولا بعبد الكريم مدوار وقلتها في البداية لن نتدخل في عمل الإتحاديات ولا في عمل الجمعيات، الإتحاديات لها الحرية في العمل وفق ماينص عليه القانون”.

“عندما نرى تصريحات رؤوساء الأندية وأرى الإنتخابات فإن الأمر يدعو للغرابة.. أطالب الرؤساء بإلتزام الهدوء والإدلاء بتصريحات موضوعية والتفكير في المناصر البسيط”.