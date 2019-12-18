بالفيديو.. برناوي يُفجرها:”الخضر تعرضوا لمؤامرة خلال كان مصر”

فجر وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف تعرض الخضر لمؤامرة خلال كان مصر الآخيرة.

وقال “برناوي” لوسائل الإعلام أمسية اليوم الأربعاء:”حاول البعض تحطيم المنتخب خلال كأس إفريقيا 2019 رغم أنه كان قد سجل 11 هدفا ولم يتلقى اي هدف في 4 مباريات الأولى في المنافسة”.

“الخضر تعرضوا لمناورات من الداخل والخارج وحتى من بعض الجزائريين لتحطيمهم لأن تألق زملاء محرز أقلقهم كثيرا”.

وختم:”بعد تتويج الخضر بالكان غيروا رأيهم وأصبحوا يمنحوننا دروسا في الوطنية، سأكشفهم في الوقت المناسب”.