بالفيديو.. برومو تقديم كريستيانو في حفل الكرة الذهبية

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن البرومو التقديمي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية 2021-2022.

وكان موقع النهار اون لاين، قد كشف تسريب لقائمة الـ30 لاعبا المُرشحين للتتويج بالكرة الذهبية نقلا عن ”فرانس فوتبول”. كما يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم لهذه السنة.

وسيرافق محارب الصحراء الأساطير ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إضافة لنجوم إيطاليا المتوجين بالأورو الأخير “دوناروما، باريلا وكيليني”. كما نجد في القائمة كل من المصري محمد صلاح والفرنسيين، نغولو كانتي وكريم بن زيمة.

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