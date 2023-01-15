بالفيديو.. بريتني سبيرز في حالة هستيرية داخل مطعم وزوجها يتركها

تسببت النجمة العالمية بريتني سبيرز في حرج كبير لزوجها سام أصغري. ما دفعه إلى مغادرة طاولة العشاء بأحد مطاعم مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء يوم الجمعة غاضباً. ليتركها وحيدة بين جمهورها الذي شهد في تعجب ردود أفعالها غير المتزنة، مما تسبب في حرج مضاعف لها.

وفي التفاصيل، وحسب ما نقله شهود عيان وأبرزه موقع TMZ. فإن بريتني وسام ظهرا مع حارسهما الشخصي بمطعم JOEY في وودلاند هيلز.

وتعرف رواد المطعم عليها على الفور، وبشكل تلقائي بادر الكثير من محبيها المتواجدين في هذه الأمسية برفع هواتفهم المحمولة. وبدأوا في التقاط الصور لها، وهو ما أزعج بريتني بشكل كبير!

يقول شهود العيان: أصبحت “مهووسة”، تصرخ وتتحدث بكلمات غير مفهومة. وفي الأغلب أزعجت كلماتها وانفعالاتها الغير طبيعية سام، ليقرر فجأة مغادرة المكان. وتركها بمفردها في تلك الحالة على مائدة العشاء، لتغادر بريتني بدورها المكان بعد دقيقتين مع حارسها الشخصي. الذي قادها إلى السيارة ثم عاد مجددا لدفع الفاتورة.