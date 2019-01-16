بالفيديو.. بشار تعيش على وقع موقعة الأهلي المصري

تعيش مدينة “بشار” خصوصا والصحراء الجزائرية عموما على وقع لقاء شبيبة الساورة ضد الأهلي المصري المقرر يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

حيث أكد موفد تلفزيون النهار لمدينة بشار أن اللقاء سيشهد حضور جماهيري قياسي من كل الولايات الصحراوية على غرار تندوف وأدرار.

وأضاف نفس المتحدث أن الأنصار قاموا بتعليق الرايات في شوارع المدينة في إنتظار إنطلاق عملية بيع التذاكر في الساعات القليلة القادمة.

هذا وقال رئيس لجنة أنصار شبيبة الساورة لتلفزيون النهار:”الرئيس محمد زرواطي قال ذات يوم أن الأهلي سيأتي لبشار لمواجهة شبيبة الساورة وهو ماتحقق في الآخير.. نسعى للفوز على الأهلي وتشريف الراية الوطنية”.