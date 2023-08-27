بالفيديو.. بشير بلومي هداف ويقود فارنسي لتحقيق فوز ساحق

قاد المهاجم الجزائري، بشير بلومي، أمس السبت، ناديه فارنسي، لتحقيق فوز ساحق بخماسية نظيفة، في مواجهة فريق تشافيس، ضمن الدوري البرتغالي.

وشارك بشير بلومي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارنسي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز.

ونجح نجل الأسطورة بلومي، في الدقيقة الـ11، من تقديم تمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الثاني لصالح فريقه.

وعاد المهاجم الجزائري للبروز مجددا في الدقيقة الـ20، من عمر هذه المباراة، أين عمق الفارق لصالح ناديه فارنسي، بتسجيله الهدف الثالث.

وبهذا يكون بشير بلومي، قد بصم على بداية موسم جد موفقة مع ناديه فارنسي، حيث يملك في رصيده هدف، وتمريرتين حاسميتن، في ثلاثة مباريات شارك فيها لحد الآن.