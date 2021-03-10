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بالفيديو.. بطريقة ساحرة.. محرز يصنع الهدف الثالث للسيتي

الرياضة
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بالفيديو.. بطريقة ساحرة.. محرز يصنع الهدف الثالث للسيتي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

صنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي ضد الضيف ساوثهامبتون بطريقة ساحرة.

نجم الخضر لعب كرة ثنائية مع كيفين دي بروين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ لاعب الضيوف ومُسددا الكرة في القائم الأيمن.

الكرة عادت لزميله إلكاي غوندوغان ليضعها الآخير بأريحية كبيرة في الشباك في الدقيقة ال45+3.


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