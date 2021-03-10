بالفيديو.. بطريقة ساحرة.. محرز يصنع الهدف الثالث للسيتي

نجم الخضر لعب كرة ثنائية مع كيفين دي بروين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ لاعب الضيوف ومُسددا الكرة في القائم الأيمن.

الكرة عادت لزميله إلكاي غوندوغان ليضعها الآخير بأريحية كبيرة في الشباك في الدقيقة ال45+3.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 3 × 1 ساوثهامبتون | اهداف الشوط الاول سجل لـ السيتي دي بروين و رياض محرز و غوندوغان و سجل لـ ساثهامبتون وارد براوس HD

Via : @if24hd_ pic.twitter.com/XFbnRtAmZ4

— تشتشتشتشتششتتشتش (@BethomeKamilah) March 10, 2021