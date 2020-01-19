بالفيديو.. بطل الجزائر في رمي الرماح لذوي الإحتياجات الخاصة يعاني مع المرض

يعاني اللاعب أمين بن طيب من ولاية تيزي وزو، بطل الجزائري في رياضة رمي الرماح لذوي الاحتياجات الخاصة سنوات 2015، 2016،2017.

أمين سقط سنة 2010 وعمره 14 سنة آنذاك على قضيب حديدي ما أدى إلى إعاقة بنسبة 100 بالمائة على مستوى رجليه.

وأجرى اللعب 7 عمليات جراحية بمستشفيات الوطن، لكتنها جميعها لم تكلل بالنجاح.

وفي سنة 2019 سافر الى تركيا للعلاج ، حيث تحسنت حالته الصحية تدريجيا،

وكشف الأطباء في تركيا أن حالته الصحية تستدعي علاج خاص قيمته 11000 دولار.

وتطالب عائلة اللعب من السلطات العليا للبلاد والجمعيات الخاصة والرياضية بمساعدة اللعب أمين بن طيب على اجراء هذه العملية.