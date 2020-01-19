بالفيديو.. بطل الجزائر في رمي الرماح لذوي الإحتياجات الخاصة يعاني مع المرض

يعاني اللاعب أمين بن طيب من ولاية تيزي وزو، بطل الجزائري في رياضة رمي الرماح لذوي الاحتياجات الخاصة سنوات 2015، 2016،2017.
أمين سقط سنة 2010 وعمره 14 سنة آنذاك على قضيب حديدي ما أدى إلى إعاقة بنسبة 100 بالمائة على مستوى رجليه.
وأجرى اللعب 7 عمليات جراحية بمستشفيات الوطن، لكتنها جميعها لم تكلل بالنجاح.
وفي سنة 2019 سافر الى تركيا للعلاج ، حيث تحسنت حالته الصحية تدريجيا،
وكشف الأطباء في تركيا أن حالته الصحية تستدعي علاج خاص قيمته 11000 دولار.
وتطالب عائلة اللعب من السلطات العليا للبلاد والجمعيات الخاصة والرياضية بمساعدة اللعب أمين بن طيب على اجراء هذه العملية.
أمين يناديكم لكل المحسنين و ذوي القلوب الرحيمة
نداء للمحسنين و ذوي القلوب الرحيمة ✅ امين بن طيب من ولاية تيزي وزو ، بطل الجزائري صنف الرماح لالعاب ذوي الاحتياجات الخاصة سنوات 2015 2016 2017✅ سقط سنة 2010 و عمره 14 سنة انذاك على قضيب حديدي ما ادى الى اعاقة 100% على مستوى رجليه ✅ بعد اجراءه سبعة عمليات جراحية بالوطن و التي لم تتكلل بالنجاح ، سافر مارس 2019 للعلاج باسطنبول حيث بدأت تتحسن حالته تدريجيا .✅ مؤخرا اكتشف الاطباء ان حالته الصحية تستدعي علاج خاص قيمته 11000 دولار .👈 الرجاء اي واحد يقدر يعاون يتواصل بينا على الارقام ربي يبارك فيكم و يحفظكم 🙏🙏🙏🙏📞 0560647479 Viber et watssap 📞 0770784768Ccp : Anis Ben Tayeb 17353534 clé 86
Publiée par Anis Ben Tayeb – أنيس بن طيب sur Dimanche 19 janvier 2020
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