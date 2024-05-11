بالفيديو.. بطل مسلسل يوسف الصديق يصل للجزائر

وصل الممثل الإيراني مصطفى زماني، والذي أدى دور “يوسف الصديق” في المسلسل الشهير، اليوم السبت، إلى مطار قسنطينة.

وسيشارك الممثل الإيراني، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

وكانت الصفحة الرسمية للمهرجان، قد أعلنت عن اعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الرابعة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

حيث سيكون البلغاري، تودور شابكانوف، رئيس لجنة تحكيم مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي باتنة.

وسيكون الممثل الايراني الذي مثل دور يوسف النبي “يوزارسيف” مصطفى زماني، والسيناريست الجزائري الكبير، طاهر بوكلة، أعضاءً في لجنة تحكيم المسابقة.

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