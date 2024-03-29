بالفيديو.. بعثة اتحاد العاصمة تحط رحالها بنيجيريا تحسبا لمواجهة ريفرز يونايتد

وصلت بعثة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، إلى نيجيريا، تحسبا لمواجهة مضيفها نادي ريفرز يونايتد، لحساب كأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة اتحاد الاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، لكواليس الشفرية التي قامت بها بعثة النادي.

كما أبرز مسؤولي النادي العاصمي، تواجد بعثة الفريق في أفضل الظروف، لخوض آخر تحضيراتهم لمواجهة فريق ريفرز يونايتد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بفريق ريفرز يونايتد، تدخل ضمن الدور الربع نهائي من منافسة كأس الكاف.

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