بالفيديو.. بعثة الخضر تصل المغرب للمشاركة في نهائيات الكان

وصلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الجمعة، إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، في أجواء تنظيمية عادية وبحضور جميع مكونات المنتخب.

وترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي بعثة الخضر، التي حطت رحالها بالمغرب، مرفوقة بالطاقم الفني والطبي وكافة اللاعبين، يتقدمهم قائد المنتخب رياض محرز.

ووصل المنتخب الوطني في حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت الجزائري، وسط أجواء شتوية باردة، وهي ظروف مناخية مشابهة لتلك السائدة في الجزائر حاليا، ما من شأنه أن يساعد اللاعبين على التأقلم بسرعة قبل انطلاق المنافسة القارية.

و من المنتظر، أن يشرع لاعبو الخضر، غدا السبت، في التحضيرات للمباراة الافتتاحية على امل الفوز بها، و تحقيق إنطلاقة مثالية.

ويستعد أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لبدء مشوارهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة منتخب السودان، يوم 24 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله الخضر لتحقيق انطلاقة موفقة في البطولة.