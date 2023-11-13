بالفيديو.. بعثة منتخب الصومال تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

حلت بعثة منتخب الصومال، أمسية اليوم الإثنين، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وسجلت بعثة المنتخب الصومالي، وصولها عبر مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، بأن كان في استقبالهم ممثل عن الفاف.

وأكد لاعبو منتخب الصومال، بأن مباراتهم أمام الخضر ستكون صعبة، وفي نفس الوقت اختبار جيد.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب السوان، ضمن الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2026، يوم الخميس المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا”.