بالفيديو: بعدما اختفت 9 سنوات.. إكتشاف مُروع لجثة شابة

توصلت الشرطة الإسبانية، أخيرا، لفك لغز جويمة وقعت قبل 14 عاما، بعد اعتراف الجاني بمكانها والطريقة المروعة لإخفائه لها.

وعثرت الشرطة، على رفات شابة كانت مفقودة منذ تسع سنوات خلف جدار في شقتها القديمة.

واختفت سيبورا جاجاني، 22 عاما، منذ تسع سنوات بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقها.

وتخلت شرطة بلدية توريمولينوس عن البحث عنها بعدما فشلت في الوصول إلى أي معلومة تفيد تحقيقاتها.

وانفك لغز الجريمة، حينما وقع الجاني في أيدي الشرطة لارتكابه جريمة قتل الشهر الماضي، ذهبت ضحيتها فتاة إيطالية طعنت 14 مرة.

واعترف ماركو جايو روميو، من تلقاء نفسه بجريمته التي ارتكبها في عام 2014، بعدما شاهد صورة جاجاني معلقة بقسم الشرطة.

ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اعترف روميو ، بأنه قام بإذابة بقايا جاجاني في الأسيد.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسبانية، فإن روميو وضع بقايا جاجاني في صندوق أخفاه في جدار بمنزله.

وبعدما قام أفراد من الوحدة المتخصصة بالجرائم الخطيرة، بتفتيش الشقة التي كان روميو وجاجاني يعيشان فيها، لاحظوا عدم تناسق بالخطوط الموجودة في أحد الجدران.

وباستخدام الأشعة السينية، تم الكشف عن صندوق خشبي مخفي بين جدارين، إلى جانبه باقة زهور، ورفات وضعت في أكياس.